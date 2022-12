Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma Vitinia, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Roma-Primavalle e della Sottosezione della Polstrada di Cassino, con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Napoli e dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Stella e di Torre del Greco, hanno notificato un'ordinanza che dispone l'applicazione della misura degli arresti domiciliati per un 32enne di Napoli e l'obbligo di dimora nel comune di residenza per gli altri due indagati, un 38enne di Napoli e una 24enne di Portici, tutti già noti alla giustizia e gravemente indiziati della commissione di due episodi di truffa ai danni di anziani.

Il primo episodio avvenuto il 27 settembre scorso per cui ha proceduto il Commissariato di Primavalle e il secondo avvenuto il 6 ottobre scorso per il quale hanno indagato i Carabinieri della Stazione di Vitinia in conseguenza di un controllo operato, d'iniziativa, lungo l'autostrada A1, dalla Polstrada di Cassino, occasione nella quale i tre indagati sono stati trovati in possesso di una grossa refurtiva. I Carabinieri hanno mostrato le immagini dei fermati a una donna di 75 anni rimasta vittima di truffa nella stessa giornata nella zona di Vitinia, arrivando al riconoscimento di uno di questi e di parte della refurtiva.