NAPOLI. Luigi Cimmino, indiscusso ras della mala collinare, stavolta ha deciso di fare sul serio. Già tre anni fa era stato in procinto di rendere le prime dichiarazioni spontanee ai pm dell’Antimafia, ma alcune cimici piazzate dalle forze dell’ordine rivelarono che il suo era in realtà soltanto un bluff finalizzato a evitare la casa di lavoro quando era ormai prossimo al fine pena. Ma adesso, dopo l’ultimo recentissimo arresto e di fronte alla prospettiva di passare in carcere il resto della propria vita, il 61enne boss dell’Arenella ha davvero deciso di collaborare con la giustizia.