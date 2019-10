TUFINO. I Carabinieri di Nola durante un controllo nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Tufino, hanno rinvenuto in un tir circa cinque tonnellate di tabacchi lavorati, imballati in 17 bancali e nascosti sotto confezioni di fazzoletti di carta. I tabacchi rinvenuti sono stati rubati il 15 ottobre scorso durante una rapina a mano armata con sequestro di persona sul tratto autostradale della A14 che costeggia Canosa di Puglia. L'autotrasportatore, costretto a fermarsi e a salire su un'altra autovettura, fu poi lasciato in un terreno nel comune di Agro di Barletta insieme al suo tir completamente vuoto. I tabacchi recuperati, per un valore stimato di circa 2,5 milioni di euro, sono stati consegnati al personale dei Monopoli di Stato. L'autista, invece, un 36enne incensurato di Cerignola, è stato denunciato per ricettazione.