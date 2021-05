ROMA. In Italia quando parliamo di turismo parliamo di una industria che è attiva al 90% nel Nord del paese, come potete vedere dalla mappa che pubblichiamo al lato, il Sud non esiste in tema di arrivi di turisti stranieri. Non fatevi ingannare dal sistema Sorrento, o quelle poche migliaia che toccano Napoli o Capri.

Sono tutti li, il resto sceglie il Nord Italia. È uno dei grandi squilibri del sistema. La prima causa di questo mancato arrivo di turisti è la mancanza di aeroporti internazionali, ce ne vorrebbero uno a Napoli, uno in Sicilia e un altro in Calabria o Puglia. L’aeroporto di Palma di Majorca nelle isole Baleari conteggia più arrivi di stranieri che l’intero Mezzogiorno d’Italia, le isole Baleari hanno gli stessi abitanti di Ischia per intenderci.

Questo sistema razzista, che preferisce e investe solo nel Nord Italia è frutto della totale inesistenza di una classe politica del Sud, i pochi che ci sono non hanno la minima cognizione di questi argomenti, ed è inoltre questo sottosviluppo frutto di un sistema che cerca costantemente, a livello culturale, la parte più interessante di una demolizione economica, leggendo Gramsci, di eliminare il Sud dai potenziali punti di arrivo per i turisti stranieri.

Nè il ministro del mezzogiorno Carfagna, nè nessun ministro ha messo mano a questa grave fonte di squilibrio, che potrebbe dare respiro a una parte dell’economia meridionale. È gravissimo che il Recovery non abbia scritto mezza riga sul sistema aeroportuale meridionale, Capodichino è un aeroporto che non serve, serve un grande aeroporto intercontinentale che catturi l’offerta globale di quella che sarà la più grande industria dei prossimi decenni.

La cartina che riproduciamo non ha bisogno di ulteriori commenti, racconta di un disastro e della rapina continua del Nord al nostro sistema, nel piano nazionale dei trasporti l’Italia ha quattro scali intercontinentali, Venezia, Milano, Firenze e Roma. Non esiste il turismo nel Sud per il nostro Parlamento e per il nostro Governo. Non esistono aeroporti per i charter che arrivano dalle Americhe o dalla Cina.