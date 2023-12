NAPOLI. Capodanno a rilento. Contrariamente alle attese. Il carovita ed il clima di austerità che serpeggia nel Bel Paese, gli alti costi dei trasporti e delle strutture ricettive frenato le vacanze nell’ultimo scorcio dell’anno. Manca il tutto esaurito nelle strutture alberghiere ed extralberghiere, e anche se le presenze saranno sarà più alte rispetto a Natale, non ci sarà il pienone dei mesi scorsi. A rilevarlo Federalberghi Napoli che, contrariamente a quanto si è registrato negli ultimi sei mesi, parla di un calo tra Natale e Capodanno di circa il 5 per cento rispetto ai numeri di un anno fa. «Non raggiungeremo il tutto esaurito ma siamopoco sotto il 90 per cento. Gli stranieri manterranno gli stessi numeri a Capodanno, ma mancheranno gli italiani per la crisi inflattiva», sostiene l’organismo napoletano.

A confermarlo è anche Antonio Lettera, direttore Starhotels, nonché componente del direttivo della Sezione Turismo di Unindustria. «Siamo all’80 per cento di occupazione per Capodanno, un dato che dovrebbe essere confermato anche per l’Epifania. Ad incidere sul calo soprattutto il carovita e gli alti osti delle tariffe aeree e dei treni che hanno scoraggiato anche la vacanza last minute». Vittorio Palmieri, direttore degli hotel Magris e Tiempo, rileva che in periferia il calo dell’occupazione camere è maggiore rispetto alle strutture situate nel centro cittadino. «Sarà la lontananza dal centro storico, sarà il clima inflattivo, sarà il numero esagerato delle case vacanza e dei bad e breakfast che si è accresciuto negli ultimi mesi, certo è che a Capodanno saremo al di sotto dell’80 per cento dell’occupazione e le prenotazioni per la Befana vanno ancora a rilento. Oggi si attestano al 50 per cento, contrariamente al recente passato, quando eravamo vicini al sold out». E aggiunge: «Purtroppo la città è piena di strutture extralberghiere, in qualche caso non rispondenti alle leggi. Fare accoglienza è facile, ma un conto è fare attività alberghiera un altro è inventarsi nuovi mestieri».

Chi si aspettava di più è anche Luisella Fusco, ristoratrice e titolare del Donna Luisella B&B al Borgo Marinari: «Non c’è stato l’exploit, solo in questi giorni registriamo un’occupazione camere maggiore per il 31 dicembre e per l’Epifania, grazie anche agli eventi messi in cantiere dall’amministrazione comunale». Che ci sia la saturazione del movimento turistico in città? «Stiamo andando verso una normalizzazione dei flussi osserva Agostino Ingenito, presidente Abbac -. Significa che dopo il boom della pandemia e dello scudetto del Napoli il turismo si sta riassestando, così come sta avvenendo del resto in tutta Italia. Peraltro Napoli non è più economica come qualche anno fa: anche qui i prezzi delle attività ricettive, di ristoranti e bar sono aumentati. Non sarà così per i viaggiatori stranieri che, soprattutto quelli provenienti dal Nord America, non risentiranno di quest’influsso e anche per il 2024 potranno cogliere opportunità di un soggiorno a costi di cambio favorevole».

Ingenito sottolinea che delle novità ci saranno già dai primi mesi del 2024: «Tra le maglie strette introdotte da Governo, Regione e portali per le prenotazioni è probabile che già nei prossimi mesi assisteremo alla chiusura di questi annunci on line che porterà via un buon numero di abusivi riducendo le speculazioni oggi ampiamente presenti. Tutto questo rientra in un strategia programmata per disciplinare una concorrenza che si è fatta più intesa tra le città d’arte italiane. Restano tuttavia le preoccupazioni per gli aumenti delle tariffe aeree e l’inflazione che continuano a ridurre la spesa turistica e che, riteniamo, debbano essere sostenuti con incentivi e una strategia operativa per una promozione turistica innovativa strutturando servizi, mobilità, sicurezza e trasporti».

Confesercenti Campania guarda già avanti. Per Capodanno e per il week end dell’Epifania, secondo le stime del Centro Studi, sono attesi i Campania 490mila circa turisti per un giro d’affari di quasi 164 milioni di euro. Per il ponte di Capodanno, attese per le 8.450 attività ricettive aperte a Napoli e provincia 167.805 presenze. Stime analoghe per l’Epifania del nuovo anno: a Napoli e provincia attesi oltre 158mila turisti, per un introito di 20.6 milioni a cui aggiungere i 19.1 derivanti dall’indotto, per un totale di 39.6 milioni. Tra Capodanno ed Epifania in Campania, esclusa Napoli, ci saranno quasi 164mila visitatori. In generale, dunque, per il periodo tra Napoli e Campania si raggiungerà un giro d’affari di 164 milioni di euro con l’affluenza di 490mila turisti.