NAPOLI. Il Covid ha lasciato macere anche in un settore trainante per l’economia campana, come il turismo. E ora, con le imprese in ginocchio e la ripresa a due passi, i clan potrebbero mettere le mani sul comparto. Per questo il prefetto di Napoli Marco Valentini (nella foto) ha convocato un tavolo con gli assessori della Regione Campania alla sicurezza, legalità ed immigrazione Mario Morcone e al Turismo Felice Casucci.