PAESTUM. Più di un milione i passeggeri transitati per Capodichino a ottobre (circa 500mila gli arrivi), dieci milioni di visitatori a Napoli nei primi 10 mesi e per questi giorni del ponte di novembre si preannuncia il tutto esaurito. La conferma viene dagli operatori turistici presenti alla Bmta a Paestum. Gli operatori turistici e i buyer che hanno partecipato all’incontro tra domanda e offerta del turismo culturale hanno confermato come Napoli, con il suo centro storico patrimonio Unesco, sia tra le mete più gettonate dagli stranieri.