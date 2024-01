NAPOLI. Il Covid ed i nuovi virus influenzali si abbattono sulla vacanza dell’Epifania. La crescita esponenziale negli ultimi giorni dei sintomi di raffreddamento degli italiani lascia a casa molti potenziali vacanzieri e per il ponte della Befana non ci sarà il sold out delle presenze e dei pernottamenti a Napoli. A rallentare le prenotazioni anche i rincari divenuti insostenibili nell’ultimo mese che hanno mutato i progetti dei vacanzieri che hanno preferito la crociera offerta a costi stracciati e la neve rinviando a tempi migliori la visita alla città.