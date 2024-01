NAPOLI. Non c’è il boom turistico atteso e anche i saldi non vanno benissimo. Il ponte della Befana in coincidenza con l’inizio dei saldi doveva essere una manna dal cielo per i commercianti napoletani ma non pare andare proprio così. Bene, ma non benissimo, insomma.

TURISTI. Partiamo dall’andamento del turismo. «Sono gli ultimi giorni del periodo festivo, si attende una buona presenza di turisti specialmente su Napoli centro, mentre nelle altre località il flusso sta scemando», dice all'Adnkronos il presidente di Federalberghi Campania, Costanzo Iaccarino, in merito alle previsioni turistiche sull'Epifania. Iaccarino aggiunge che «Il bilancio per le festività è positivo, abbiamo ottenuto buoni risultati. Si è registrata una buona presenza di turisti, non possiamo riferire che ci sia stato il tutto esaurito, ora siamo tra l'altro in un periodo in cui le prenotazioni sono oscillanti, ci sono cancellazioni, in ogni caso a Napoli si procede bene, anche in Costiera Amalfitana e Sorrentina, anche a Pozzuoli e a Salerno centro». Il presidente di Federalberghi riferisce che «'durante le feste c'è stata una discreta presenza di stranieri, tra americani e asiatici, ma anche tra Natale e Capodanno c'è stata prevalenza di italiani. L'obiettivo ora è allungare la stagione turistica, spalmarla su tutto l'anno: con una buona pianificazione si può portare a cambiare la mentalità dei turisti, mostrando, con un'adeguata organizzazione alberghiera, che si può venire in Campania anche a novembre, a gennaio, a febbraio, ci sono sempre tante cose da fare».

I SALDI. Partenza a rilento pure per i saldi. Sono partiti ieri a Napoli i saldi dell'inverno 2024 con negozi non invasi da napoletani ma che registrano invece un forte interesse dei tanti turisti in città per l'ultimo week-end delle festività natalizie. Nei negozi sono iniziative le vendite a prezzi ribassati con l'obiettivo di attrarre i tanti che passeggiano nelle zone dello shopping, da via Toeldo a via Chiaia, da via dei Mille alle strade del Vomero come via Luca Giordano e via Scarlatti. «Le famiglie della Regione Campania per l'Epifania spenderanno 40 milioni di euro per calze e regali ai propri bambini. Questa è la cifra che sarà investita, si registra un calo medio del 10-15% rispetto all'anno scorso sia sulle spese per Epifania che per i saldi», dice il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, all’Adnkronos «Sul 60% delle famiglie campane grava un mutuo e i mutui sono triplicati in un anno ha aggiunto Schiavo -, le persone sono sempre più povere, l'anno alle spalle è stato terribile, tra caro energia, caro petrolio. Ovviamente si spende di meno. La conferma viene dai saldi, in Campania si spenderanno 200 euro procapite ma sei su dieci non ha ancora deciso se investire questi soldi. La spesa complessiva sarà di 500 milioni e 60-70 milioni arriverà dai turisti presenti in Campania».