AFRAGOLA. Alla fine davanti ai carabinieri è crollato. E così ha confessato tutto. «Ma pensavo che la pistola fosse scarica». Il nome del responsabile della morte di Concetta Russo, la 55enne centrata da un proiettile alla testa alla vigilia di Capodanno mentre era in casa con dei parenti ad Afragola, ha un nome e cognome: si tratta del nipote Gaetano Santaniello, 45 anni, imprenditore edile: l’uomo è finito in carcere e ora in attesa della convalida del fermo.