PIANO DI SORRENTO. Un orrendo delitto, per la mostruosità della dinamica, una intera comunità sotto choc. Stavano controllando l’andamento dei lavori in corso nel palazzo di Piano di Sorrento quando sono stati richiamati dalle urla strazianti di una donna provenienti da un vicino parcheggio condominiale. Pochi passi e la scena che si sono trovati davanti agli occhi è stata tragica: una donna riversa nel bagagliaio di un’auto, una Citroen C3 bianca, sanguinante per le numerose coltellate con le quali era stata colpita alla schiena.