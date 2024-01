NAPOLI. Ergastolo anche in appello per Pinotto Iacomino, condannato alla stessa pena in primo grado per avere ucciso con 13 coltellate l’ex compagna, l’insegnante Ornella Pinto (nella foto), all’alba del 3 marzo 2021, nell’abitazione del quartiere Arenaccia che avevano condiviso e dove la donna viveva colfiglio.