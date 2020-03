NAPOLI. Sono fissati per lunedì mattina alle ore 9 i funerali di Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina a Santa Lucia. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria ad ogni bene dei Sette Dolori ai Quartieri Spagnoli. Manifesti a lutto sono apparsi stamattina sui muri della zona dove viveva il ragazzo, mentre continua il “pellegrinaggio" in via Generale Orsini, luogo del delitto, dove vengono lasciati fiori e foto. Il carabiniere, un 23enne di stanza nel Bolognese, è indagato per omicidio volontario.