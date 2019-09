È stato arrestato, ieri sera, nel napoletano, il presunto killer di Ferdinando Longobardi (nella foto), il 29enne di Mondragone nel Casertano, ucciso a colpi di pistola sotto la sua abitazione lo scorso 4 settembre nel rione San Nicola sul litorale. Il 29enne, uscito dal carcere dopo una lunga detenzione, quella sera, era stato attirato in una trappola da individui che conosceva e che gli avevano chiesto di scendere da casa dopo aver citofonato. Ferdinando era sceso in pantofole, ma di certo non si aspettava di finire in un vero e proprio agguato mortale che non gli ha lasciato scampo. I carabinieri di Mondragone stavano cercando il presunto assassino L.P. da diversi giorni anche presso l'abitazione della moglie a Mondragone. Si tratta di un coetaneo della vittima. Ieri lo hanno rintracciato da alcuni conoscenti a Napoli. Non è escluso che ci possano essere anche altri indagati in questa vicenda dove non è ancora chiaro il movente. Oltre alla pista camorristica non è stata esclusa neppure quella passionale.