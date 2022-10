ACERRA. "E' una piazza DI pace, la prima in Italia e ci auguriamo che ne seguano altre in tutto il Paese perché bisogna muoversi e fare qualcosa, non possiamo restare impotenti a contare i morti". Lo ha detto Antonio DI Donna, vescovo DI Acerra e presidente della Conferenza episcopale italiana della Campania, in piazza del Plebiscito a Napoli per la manifestazione per la pace promossa dalla Regione Campania. "Certo la situazione è delicata e complessa e non è facile prendere posizione, lo dicono che le polemiche che hanno accompagnato l'evento di stamattina, ma al di là delle opinioni e dei dubbi - ha aggiunto DI Donna - una cosa è sicura: che la guerra non è assolutamente la soluzione. Io sono qui per dire: non lasciamo solo il Papa, che è quasi l'unico in questo contestato a dire una parola chiara. Noi gli facciamo compagnia. Rivolgiamo un appello a tutte le parti in causa affinché si fermino e si attivino dei concordato per una pace equa e giusta per tutti".