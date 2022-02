Una manifestazione per la pace è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil e da diverse associazioni a Napoli. La manifestazione si terrà sabato 26 febbraio alle ore 11 a largo Berlinguer.

«Cgil, Cisl, Uil Napoli - si legge in una nota - condannano l'aggressione militare russa e chiedono uno stop immediato delle ostilità. Il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. Al popolo e ai lavoratori dell'Ucraina esprimiamo la nostra solidarietà. E necessario fermare la guerra in Ucraina e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea e in sede Onu».

Secondo Cgil, Cisl e Uil Napoli «mai come oggi è evidente che la pace e il ripudio delle guerre debbano essere la priorità dell'agenda politica italiana, europea e mondiale. L'Unione Europea deve agire ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia. Cgil, Cisl e Uil Napoli promuovono con le altre organizzazioni la manifestazione a Napoli e invitano tutti a partecipare».

Hanno aderito alla manifestazione: Anpi Napoli, Adoc, Ascender, Articolo Uno, Articolo 21 Campania, Comitato Pace e Disarmo, Comunità palestinese in Campania, Fondazione Famiglia di Maria, Fondazione Giancarlo Siani, Hamef, Legambiente Campania, Libera Campania, Alex Zanotelli missionario comboniano, Associazione nigeriani in Campania, Associazione senegalesi Napoli, Psichiatria democratica, Quartiere Via Nova, Refugees Welcome Napoli, Scuola di Pace, Terra di Confine, Unione degli Universitari, Uniti, Un Ponte per, Vivendo Ponticelli.