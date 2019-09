NAPOLI. Carenza di personale e le nuove assunzioni di Palazzo San Giacomo che non hanno ancora effetto: queste le motivazioni che lasciano gli uffici anagrafe delle municipalità ancora in affanno. Succede così che ieri, giornata di ripresa per tanti napoletani, tutti i nodi sono tornati al pettine. In particolare problemi si sono registrati all’ufficio anagrafe dell’Arenella, dove è intervenuta la polizia municipale e l’ufficio è stato temporaneamente chiuso. Una chiusura “bis”, visto che già per tutto il mese d’agosto le porte erano rimaste chiuse.