“È ora di interrogarsi sull’opportunità di interrompere l’irresponsabile e preoccupante incitazione all’odio e alla divisione sociale scaturita dai fatti di Pisa. Atteso il sacrosanto diritto di manifestare il libero pensiero della collettività” dichiara Roberto Massimo, Segretario Generale UIL polizia Napoli. “ Ci dobbiamo ricordare, tutti, che dentro una divisa ci sono genitori, figli e lavoratori, i quali meritano rispetto, sostegno e protezione. Basta polemiche sulle cariche della polizia durante i cortei a Pisa e Firenze pro Palestina, solidarietà alla Polizia di Stato e alle donne e uomini in divisa che con spirito di sacrificio e professionalità, quotidianamente, tutelano l’Ordine e la Sicurezza Pubblica” continua il Segretario della Uil Polizia “ un appello trasversale a tutte le forze politiche: scendete in piazza, organizzate tavole rotonde, montate i gazebo ed invitateci alle vostre iniziative, affinché, insieme, si possa dimostrare vicinanza alle forze dell’ordine e contestualmente abbassare il livello di animosità e disgregazione sociale, senza mai dimenticare che in passato, questi atteggiamenti hanno portato gravissime conseguenze al nostro Paese".