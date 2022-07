Un corpo senza vita, che secondo i primi accertamenti sarebbe quello del 27enne di Pianura scomparso due giorni fa, Andrea Covelli, è stato rinvenuto poco fa nella zona di via Pignatiello del quartiere flegreo. Sul posto stanno accorrendo i familiari del giovane che, fin dal primo momento della scomparsa, temevano un epilogo tragico della vicenda. Il ritrovamento è avvenuto al termine di una incessante giornata di ricerche da parte delle forze dell’ordine anche con l’ausilio di elicotteri. La pista principale resta quella dell’omicidio, probabilmente non premeditato, nell’ambito della guerra di camorra tra i due clan di Pianura: i Carillo-Perfetto e gli Esposito-Marsicano. La vittima non era legata a nessun gruppo di camorra, mentre il fratello Antonio in passato è stato accostato ai Carillo.