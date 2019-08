PORTOFERRAIO. È giallo sulla morte di un 33enne napoletano, trovato cadavere ieri all’ora di pranzo in un’abitazione dell’isola d’Elba dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Sull'episodio adesso stanno indagando i carabinieri di Portoferraio e il sostituto procuratore Giuseppe Rizzo che ha disposto l’autopsia per avrà il compito di fare piena luce sulle cause del decesso. Sul corpo del 33enne, almeno da quanto filtrato da un primo esame esterno, non ci sarebbero ferite evidenti che farebbero pensare a una morte indotta. A ritrovare il cadavere sono stati i genitori.