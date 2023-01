Un coccodrillo nelle acque antistanti Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Il suggestivo video sta facendo il giro dei social. Secondo quanto riscostruito non si tratta di un vero alligatore ma di un macchinario di scena, utilizzato per le riprese video di una trasmissione televisiva. I pescatori, infatti, sono incuriositi ma di certo non preoccupati. Sul posto anche i tecnici della troupe.