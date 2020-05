BOSCOTRECASE. È stato aperto questa mattina alle 10.30 il nuovo reparto di terapia intensiva con 12 posti letto e un contumaciale nel Covid Hospital di Boscotrecase, in provincia di Napoli. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in rappresentanza della Asl Napoli 3 Sud il direttore generale Gennaro Sosto, il direttore sanitario Gaetano D'Onofrio e il direttore amministrativo Giuseppe Esposito, il direttore del presidio Savio Marziani i sindaci e i rappresentanti istituzionali dell'area. La nuova terapia intensiva consentirà di liberare il blocco operatorio precedente utilizzato per la cura dei malati Covid più gravi per renderlo disponibile agli interventi chirurgici di cui necessitano i soggetti affetti da coronavirus.