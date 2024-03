“Un donatore moltiplica la vita” è il titolo dell'iniziativa tenuta al Teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei lo scorso 28 febbraio 2024.

Obiettivo ribadire l’importanza della donazione di organi, tessuti e sangue. Un tema su cui l’Asl Napoli 3 Sud, partner istituzionale dell’iniziativa, è da sempre in prima linea.

Al convegno sono intervenuti, medici specialisti, rappresentanti istituzionali, del mondo religioso, esperti, testimonial sia donatori, sia riceventi.

Promosso dall’area comunicazione della rete trapiantologica ed emotrasfusionale della Regione Campania diretta dalla dottoressa Maria Rosaria Focaccio, dalla direzione generale per la tutela della salute, il coordinamento regionale trapianto, ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, molte delle quali studenti delle scuole del territorio.

Un donatore può salvare otto vite donando 7 organi (cornea, polmoni, cuore, intestino, fegato, i reni) ed il sangue.

La questione centrale resta l’alto numero di opposizione che purtroppo si costata spesso nella comunicazione del potenziale donatore ai familiari, quando non risulta nei documenti del paziente al ricovero o nel registro dei donatori la espressione di volontà alla donazione.

Nel corso del proprio intervento la dottoressa Maria José Sucre, direttore anestesia, rianimazione e terapia del dolore, coordinatore aziendale per la donazione e prelievo di organi in rappresentanza dell’Asl Napoli 3 Sud, ha spiegato come “il percorso del donatore è ben codificato nell’azienda sulle base delle normative nazionali. Gli operatori sanitari ed amministrativi aziendali hanno dato il Sì alla donazione in gran numero con l’obiettivo di costruire una Rete del dono”.

Grazie alla legge 158/2004 “Una scelta in Comune”, tutti i cittadini maggiorenni possono esprimere il consenso alla donazione esercitandola presso gli uffici anagrafe dei 57 comuni afferenti al territorio dell’Asl Na 3 Sud al momento del rilascio e/o rinnovo della carta identità elettronica. Le opzioni sono quelle del Sì, No e di non esprimersi.

Con il proprio intervento il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo ha rivolto un ringraziamento agli operatori sanitari di tutte le discipline coinvolte nell’attività di donazione e prelievo impegnate nelle tre strutture aziendali dedicate.

“Il successo dell’iniziativa di oggi - ha detto Russo - è il frutto di un brillante lavoro di squadra. Oltre 600 partecipanti sono il segno di grande professionalità e di tanto sacrificio, ma è solo un dei primi momenti di un percorso di sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e sangue in tutti i comuni, scuole, fabbriche, realtà associative, chiese”.