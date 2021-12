NAPOLI. Ci sarebbe un litigio per ragioni personali o sentimentali dietro il ferimento di Ciro Minieri e la “risposta” meno di 24 ore dopo con la sparatoria in vico Canale a Tavernapenta. Due episodi sicuramente collegati e certi mentre gli investigatori starebbero indagando, basandosi esclusivamente su voci provenienti dal territorio, su minacce che avrebbero ricevuto una minorenne imparentata con persone di malavita e un uomo di colore che abita nella parte alta dei Quartieri Spagnoli. Vicende, queste ultime, per le quali non ci sono denunce.