NAPOLI. Unico Campania, il Consorzio che si occupa della fornitura dei ticket di viaggio del trasporto pubblico, ha deciso: rescissione contrattuale con la Giraservice, società deputata alla distribuzione dei biglietti alle varie linee regionali.

Lo stop all’accordo, stando a quanto risulta, partirà da aprile e dunque un mese prima della scadenza naturale del maggio 2021.

È l’epilogo temuto dai 140 dipendenti della società già da tempo costretti a ingoiare il rospo della cassa integrazione, per qualcuno addirittura a zero ore, e spesso elargita in ritardo.