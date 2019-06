NAPOLI. Ancora un motivo di scontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, tra i quali il rapporto è ai minimi storici. Il disaccordo in questo caso è stato espresso sulla collocazione del Villaggio degli atleti per le Universiadi che prenderanno il via il 3 luglio, e proprio in occasione dell'inaugurazione del "villaggio" sulla nave Msc Lirica attraccata alla Stazione Marittima di Napoli. Rispondendo a una domanda sui disagi registrati oggi nella viabilità cittadina per la realizzazione di una corsia preferenziale per gli atleti che dal porto arriva a Fuorigrotta, de Magistris ha ricordato: «Noi lo avevamo detto che era meglio fare il villaggio da un'altra parte. Farlo al porto significa stressare la città. Abbiamo dovuto sopportare anche i capricci in questo periodo, ma siccome queste sono Universiadi di pace, amore, inclusione e accoglienza e nessuno deve essere straniero, nessuno sarà straniero, sia che venga da 10mila km sia che venga da 50 km da Napoli», con un riferimento non molto velato alle origini salernitane di De Luca. Il governatore poco dopo, parlando con i cronisti, ha rivendicato la scelta delle navi da crociera: «È una scelta nostra, della Regione, mia. Abbiamo perduto 7 mesi di tempo dietro a una fantasia di chi voleva realizzare il Villaggio sportivo nientemeno che nella Mostra d'Oltremare, collocando lì 3mila containers e quindi rovinando uno spazio bellissimo della città. Abbiamo deciso alla fine che questo dovesse essere il villaggio turistico, va bene così: navi da crociera nel cuore della città di Napoli, abbiamo un servizio chiavi in mano. Terminato l'evento non avremo più problemi. Siamo molto soddisfatt», ha concluso De Luca.