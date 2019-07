NAPOLI. Un accompagnatore degli atleti giunti a Napoli per le Universiadi colto da infarto è stato trasportato all'Ospedale del Mare e salvato. Fondamentale, spiega il commissario della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, l'intervento della "Rete dell'infarto miocardico acuto (Ima) e più in generale la macchina dell'assistenza della Asl. L'uomo è stato colpito da una perdita di conoscenza improvvisa: dal momento del malore al ricovero nell'Ospedale del Mare nel quartiere Ponticelli sono trascorsi appena 20 minuti. Sono stati effettuati tutti gli esami del caso e in tempi rapidissimi è stato sottoposto a una coronarografia, che ha risolto quello che si è rivelato essere un infarto del miocardio. «Questa è la realtà di una rete Ima che il Governo regionale ha fortemente sostenuto e che oggi consente di salvare centinaia di vite ogni anno - spiega Verdoliva - una rete che funziona anche grazie alla grandissima professionalità delle donne e degli uomini che ne costituiscono un ingranaggio essenziale». L'Asl Napoli 1 Centro saluta inoltre l'entrata in servizio di ulteriori 5 ambulanze di tipo B dalle 8 alle 20 e di una h24 di tipo A, quindi medicalizzata. I mezzi di soccorso saranno in funzione per tutta la durata delle Universiadi anche per rispondere ad eventuali esigenze mediche legate al grande afflusso turistico previsto per l'evento. Di supporto alle Universiadi due moto mediche, in convenzione con Croce Rossa Italiana, che lavoreranno al servizio 118 Asl Napoli 1 Centro, consentendo tempi di intervento molto più rapidi di quelli possibili con le sole ambulanze. «Un test importante - si legge in una nota - per valutare sul campo l'utilità di queste risorse nell'abbattere i tempi d'intervento, soprattutto alla luce del fatto che le moto resteranno poi al servizio della città anche nei mesi a venire». ​