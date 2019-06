NAPOLI. Dopo l’inferno arrivano i correttivi. Da domani il piano traffico per le Universiadi subirà le prime modifiche: la corsia preferenziale per gli atleti sarà aperta anche ai bus del trasporto pubblico e in particolare la navetta che fa la spola dal centro a Fuorigrotta. Inoltre, il percorso riservato sarà spostatosu via Caracciolo con il traffico che tornerà normale su via Giordano Bruno e su viale Gramsci, nel tratto da piazza Sannazaro verso piazza della Repubblica. Un primo tentativo di modifica ad un piano mobilità che evidentemente non ha tenuto.