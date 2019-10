NAPOLI. La Procura di Napoli sta indagando su alcuni atti amministrativi e affidamenti che hanno riguardato la trentesima edizione delle Universiadi, evento sportivo svolto a Napoli e in altre città della Campania dal 2 al 14 luglio. I pm della sezione Reati contro la pubblica amministrazione Henry John Woodcock e Francesco Raffaele hanno puntato la loro attenzione su due aspetti in particolare: la scelta di ospitare parte degli atleti a bordo di due navi da crociera, la Msc Lirica e la Costa Victoria, ormeggiate nel porto di Napoli per l'intera durata della manifestazione, e il servizio di trasporto di atleti, membri delle delegazioni e altre persone accreditate gestito con taxi, vetture a noleggio e minivan tra i villaggi degli atleti e le sedi di gara. A tal proposito i pm hanno chiesto all'Aru (Agenzia regionale Universiadi) degli atti riguardanti alcuni dei passaggi amministrativi e degli affidamenti che hanno riguardato l'appuntamento, al quale hanno partecipato atleti universitari provenienti da 118 Paesi. Al momento non risultano configurate ipotesi di reato, il lavoro dei magistrati è ancora in una fase preliminare. «Siamo sereni, abbiamo lavorato in piena trasparenza su centinaia di appalti e tutti i nostri atti sono a disposizione. Ora aspettiamo il lavoro della magistratura», ha commentato il commissario dell'Aru, l'agenzia regionale che ha gestito l'evento, Gianluca Basile.