NAPOLI. Al via a Monte Sant'Angelo i test per l'accesso alla Facoltà di Medicina a Napoli per i 6369 ragazzi che tenteranno di superare la selezione. Alla Federico II i posti a disposizione sono 507 per 4669 iscrizioni, mentre alla Vanvitelli sono 500 per 1700 richieste. Da tempo, orami, i test sono su base nazionale. Ciò consente ai candidati di indicare anche altre facoltà di Medicina in altre città italiane e attendere poi lo scorrimento delle graduatorie per un eventuale accesso.

TEST TRA LE PROTESTE. Test al via tra le proteste. Oggi il Fronte della Gioventù Comunista di Napoli (FGC Napoli) si è mobilitato davanti ai cancelli di Monte Sant’Angelo con un’azione di protesta contro il numero chiuso nell’università. «L’estrazione sociale degli studenti è diventata in Italia la prima determinante dell’esito dei test. Come si può parlare ancora di meritocrazia? – ha commentato Giorgio Di Fusco responsabile FGC di Napoli – Le migliaia di studenti che non provengono da scuole prestigiose e che non possono permettersi di prepararsi con corsi privati dal costo di migliaia di euro vengono duramente penalizzati durante queste prove. Se non si parte dalle stesse condizioni, di certo non se ne può fare una questione di merito. L’Italia - ha aggiunto Di Fusco- soffre da anni una cronica mancanza di personale medico e sanitario. Il saldo negativo tra chi va in pensione ed i nuovi medici continua ad aggravarsi, col risultato che in 7 anni abbiamo perso 9mila medici e mancano 50mila infermieri. È ormai chiaro che nella situazione attuale i test di Medicina servano solo ad assecondare i tagli alla sanità pubblica, tutto a vantaggio del privato. La gioventù comunista rivendica un’università pubblica accessibile a tutti indipendentemente dal reddito, inserita in una pianificazione nazionale che garantisca effettivamente alle nuove generazioni il diritto a un lavoro senza precarietà».