NAPOLI. Tutto pronto per l’inaugurazione della sede della Federico II a Scampia. Il sindaco Manfredi: «È un’università che cambia la narrazione di un quartiere ed è un tassello del nostro programma di investimento a Scampia». Ci sono voluti 16 anni per vedere l’università a Scampia. Oggi il taglio del nastro segnerà l’avvio dell’anno accademico per gli studenti del corso di laurea della Scuola di Medicina e chirurgia della Federico II. Un progetto costato 51milioni di euro finanziato dal Comune di Napoli e del Fondo sviluppo e coesione, attraverso un accordo con la Regione Campania. Studenti di medicina al posto di una Vela e della piazze di spaccio che hanno fatto da corollario alla faida del 2005, e a quella del 2012 L’università sorge nell’area che un tempo ospitò la Vela H, edificio realizzato a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Le vele sono nate come base per una città ideale, con ampi spazi verdi, strade europee nella concezione, edifici dell’architettura mondiale. Il terremoto dell’Irpinia del novembre 1980 spinse però. Il protocollo d’intesa per la realizzazione a Scampia dell’università fu siglato dall’allora presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, dall’ex sindaca di Napoli, Rosa Russo Iervolino e dall’ex rettore Guido Trombetti, presidente della Crui. Un progetto, quello del rilancio di Scampia, accolto anche dalla successiva giunta regionale di centrodestra, guidata da Stefano Caldoro, nella cui squadra di governo entrò lo stesso Trombetti, con la delega all’Università. E, dopo la Iervolino, accolta con favore anche dal sindaco arancione Luigi de Magistris, attraverso la convenzione tra il Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II per la concessione in comodato d’uso del Polo di Scienze infermieristiche della Federico II a Scampia. "L’università per Scampia per cambiare la nazzarione di un quartiere che era solo camporra", ha commentato oggi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Da oggi a 330 studenti sarà consegnato un edificio di 7 piani, di cui 4 dedicati alla didattica, 1 ai laboratori e 2 all’area clinica.