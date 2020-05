Luca Turco è stato nominato dalla segreteria nazionale della U.P.L. Sicurezza commissario straordinario della U.P.L. Sicurezza Napoli a seguito delle dimissioni dell'ex Segretario Provinciale di Napoli. Turco assumerà la guida della struttura napoletana che ad oggi, conta oltre trecento associati tra i poliziotti in servizio nella provincia. Turco, dichiara Lanzilli, segretario nazionale, rimarrà in carica sino allo svolgimento del congresso straordinario che si celebrerà agli inizi del 2021. «La nomina di Luca Turco, assistente capo coordinatore in servizio presso la squadra mobile della Questura partenopea - dichiara il Segretario Generale U.P.L. Sicurezza, Antonio Lanzilli - rappresenta la forte discontinuità con il passato di cui la Segreteria Nazionale non ha condiviso né il metodo di fare sindacato, né il merito di alcune vertenze fatte sia all' interno della nostra amministrazione, come ad esempio nei confronti del dirigente il R.P.C. Campania che nei confronti del Presidente della Regione Campania De Luca al quale và, viceversa, tutto il nostro apprezzamento sia per la vicinanza che ha sempre dimostrato alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, che per come ha gestito e sta gestendo tutta la fase emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19». Lanzilli, prosegue ancora la nota, è certo che «Luca Turco saprà creare una struttura sindacale profondamente democratica dove le scelte di politica sindacale verranno condivise sempre con gli iscritti, abbandonando gli individualismi e lasciando il posto ad una gestione collegiale fatta di confronti nelle sedi proprie del sindacato».