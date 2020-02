NAPOLI. Nelle prime ore del 6 febbraio in Napoli e Chiavari (Genova), i militari della Tenenza Carabinieri di Cercola e della Compagnia di Chiavari hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura distrettuale antimafia di Napoli a carico di quattro soggetti affiliati al clan Rinaldi, operante in Napoli nella zona San Giovanni a Teduccio.A seguito del provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Il GIP presso il Tribunale di Napoli ed il GIP presso il Tribunale di Genova hanno emesso nei giorni scorsi ordinanze di applicazione di misure cautelari e coercitive (tre di custodia cautelare in carcere ed uno di divieto di dimora nella provincia di Napoli) a carico dei quattro soggetti, tratti in arresto in Napoli, quartiere San Giovanni a Teduccio, ed in Liguria, nel comune di Chiavari.