NAPOLI. La vacanza in barca attrae sempre più italiani e cresce il numero di viaggiatori che desidera trascorrere la propria estate navigando alla scoperta delle perle nascoste del Mediterraneo. Il trend è stato rilevato da SamBoat, piattaforma leader in Europa nel noleggio barche con o senza skipper, che nei primi mesi del 2023 ha registrato un +130% in termini di prenotazioni per i mesi estivi, rispetto allo stesso periodo del 2022. A crescere è anche il valore del carrello. Dai dati raccolti da SamBoat, infatti, la spesa media degli italiani è aumentata quasi del 53%, attestandosi quest’anno sui 2.382 euro. L’aumento è da imputare, al netto di un generico incremento dei costi, anche a un cambiamento nelle abitudini di prenotazione dei viaggiatori che stanno scegliendo sempre di più periodi di vacanza più lunghi rispetto al passato. Dal punto di vista delle destinazioni, rileva SamBoat, la Top 10 delle preferite dagli italiani è quasi tutta tricolore, a esclusione di tre mete: a guidare la classifica ci sono Sardegna, Croazia e Campania — in particolare con le coste delle province di Napoli e Salerno —, seguite da Sicilia, Grecia, Toscana, Liguria, Ibiza, Ponza e il litorale di Venezia. Per la Campania gli itinerari preferiti sono fra Amalfi a Positano, le località della Costiera Amalfitana viste dal mare regalano scorci da cartolina famosi in tutto il mondo. Per chi vuole scoprire un altro volto della zona e uscire dai soliti itinerari turistici, però, la costa da seguire è quella intorno a Maiori: dalla Spiaggia del Cavallo Morto fino alla Spiaggia degli Innamorati, non lontana da Cetara e così piccola da poter ospitare al massimo di cinque persone; entrambe sono raggiungibili solo via mare con imbarcazioni private. Da non perdere anche la Grotta Pandora, la Grotta Suffregna, da dove fuoriesce acqua sulfurea, o la Spiaggia di Salicerchie, nota come “Acquachiara” per le sue acque particolarmente limpide.