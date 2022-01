Per la vaccinazione dei bambini "c'è una grande risposta dei genitori. Una piccola annotazione di carattere pratico: spesso le mamme portano i bambini a digiuno a vaccinarsi, è un errore: così evitiamo il piccolo rischio di ipoglicemia o lipotimia, non derivante dal vaccino". Lo ha detto Guido Betolaso, consulente della regione Lombardia, in visita a un centro vaccinale, intervistato da Sky Tg24.

"Abbiamo fatto oltre 20 milioni di vaccinazioni in questa regione, adesso abbiamo oltre 4.5 milioni di terze dosi somministrate e ne somministreremo altri 2 milioni entro la fine di questo mese - prosegue - Non abbiamo motivi di preoccupazione, dobbiamo aumentare gli slot per i bambini 5-11 anni. Faremo anche degli esperimenti notturni presso il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, sarà aperto h24 per i prossimi tre venerdì". E sugli Over 50: "Abbiamo avuto 3 o 4 mila prenotazioni ma le abbiamo attivate da ieri. È chiaro che l'obbligo è un incentivo per chi era restio, ma non credo verranno qui in modo entusiastico a farsi vaccinare".

"Finalmente possiamo fare la terza dose alla categoria di giovani che per il momento erano stati esclusi, quelli dai 12 ai 15 anni. Di fatto li stiamo gia' vaccinando oggi con la terza dose, anche se avremmo dovuto iniziare domani". Lo ha spiegato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della visita all'hub dedicato alle vaccinazioni pediatriche alla Fiera di Milano. In Lombardia, ha ricordato Bertolaso, "abbiamo battuto pochi giorni fa il record di oltre 20 milioni di vaccinazioni, con piu' di 4,5 milioni di terze dosi gia' somministrate. Ne somministreremo altri due milioni entro la fine di gennaio. Quindi credo che stiamo andando ben oltre gli obiettivi dati dal generale Figliuolo. Non abbiamo motivi di preoccupazione, dobbiamo aumentare gli slot, soprattutto per i bambini dai 5 agli 11 anni".