L’Asl Napoli 1 Centro lancia ulteriori giornate di Open Day per tutti i cittadini che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, oppure non hanno ancora completato il ciclo vaccinale. L’iniziativa fa parte delle azioni messe in campo dall’Asl Napoli 1 Centro su preciso indirizzo del governo regionale e dell’Unita di Crisi e che hanno contribuito a fare della Campania una delle prime regioni per vaccinazione di quanti si sono registrati in piattaforma. Gli Open Day sono a favore di tutte le fasce di età (12 - over 80) e di qualsiasi categoria, senza preventiva prenotazione.

Stazione Marittima (dalle 9 alle 18 dal 1 al 3 settembre); Mostra d'Oltremare (dalle 9 alle 18 .30 agosto, 31 agosto, 1 settembre e 2 settembre); Fagianeria (sempre dalle 9 alle 18 il 30 agosto, 31 agosto, 1 settembre, 2 settembre e 3 settembre). L'Asl Napoli 1 ricorda inoltre che sono ancora aperte le prenotazioni per gli open day “W La Scuola" e che la somministrazione di vaccini (in prima o seconda dose) è garantita anche presso i Distretti Sanitari di base e non è necessaria alcuna prenotazione; è assicurata l’apertura dal lunedì al venerdì (ore 9,00 - 16,00) a favore di tutte le fasce di età (12 - over 80).