Sono oltre 2 milioni i cittadini della Campania che hanno ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino anti Covid-19. Alle ore 17 di oggi, giovedì 8 luglio, le somministrazioni di vaccino anti Covid in Campania sono 5.433.829. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.409.475 cittadini; di questi, 2.024.354 hanno ricevuto anche la seconda dose.

I dati di oggi in Campania

Sono 162 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 6.869 tamponi molecolari. Nelle ultime 48 ore in Campania è stato registrato un decesso; nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti altri 2 decessi avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 215 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza