«È arrivato il mio turno e mi sono appena vaccinato». Lo ha reso noto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che questa mattina è stato tra i 2mila convocati nel primo giorno di apertura dell'hub vaccinale di Napoli nell'Hangar Atitech dell'aeroporto di Capodichino.

«Ieri l'Asl me lo ha comunicato - ha detto il primo cittadino - e mi sono vaccinato. Rinnovo - ha aggiunto de Magistris - un appello a tutti di vaccinarsi. È importante, doveroso per gli altri e per sé stessi. Bisogna accelerare, il Paese deve accelerare, l'unica strada è il vaccino» ha concluso l'ex pm.