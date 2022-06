È stato identificato in Campania il primo caso di Monkeypox. Si tratta di un uomo di 40 anni giunto al pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli con una diffusa eruzione vescicolare. Sebbene la storia clinica non metteva in luce contatti a rischio o viaggi all'estero del soggetto, vista la sintomatologia, il paziente è stato inizialmente posto in isolamento nell'Uoc di Malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità, diretta da Alessandro Perrella, dove è stato visitato e sottoposto alle analisi del caso.

Attivato immediatamente il percorso diagnostico, già in essere presso l'Azienda ospedaliera dei Colli, dopo poche ore è arrivata la conferma del Monkeypox in diagnostica molecolare grazie al kit frutto della collaborazione con lo Spallanzani. I campioni per la conferma e le successive analisi molecolari saranno ora inviati presso gli enti sanitari nazionali preposti.

«L'ospedale Cotugno, già dalle prime segnalazioni di Monkeypox in Europa e in Italia, si è attivato per fronteggiare la gestione di eventuali casi sospetti», dichiara Maurizio di Mauro direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli alla quale afferisce il Cotugno. «Fondamentale la tempestività che oggi ci ha permesso di effettuare la diagnosi in poche ore e porre in essere tutte le procedure per il tracciamento di possibili contatti», conclude.