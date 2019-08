GIUGLIANO. Carabiniere libero dal servizio salva la vita a un 70enne in mare. È accaduto in località Varcaturo a Giugliano. I militari dell’Arma sono intervenuti presso uno dei lidi balneari della zona, in supporto a un appuntato della compagnia di Aversa che aveva proceduto al salvataggio, in mare, di un pensionato. Il militare, mentre era in acqua, si è accorto che l’anziano, a causa di forti crampi alle gambe, non riusciva a restare a galla rischiando di affogare. Si è così precipitato in suo aiuto e, con l’ausilio di un bagnino, l’ha trascinato in salvo sulla riva dove gli venivano prestate le prime cure. Successivamente, il malcapitato, è stato visitato dal personale sanitario fatto intervenire sul posto e ritenuto in buone condizioni di salute.