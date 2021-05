«Sapevamo che l’iniziativa di oggi sarebbe stata un test importante per una nuova fase della campagna vaccinale, tutto ha funzionato per il meglio con oltre 300 dosi somministrate». Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, commenta con soddisfazione l’avvio delle vaccinazioni nelle farmacie di Napoli.

Sono state 10 infatti le farmacie che oggi hanno aperto i loro spazi, appositamente allestiti con tutte le caratteristiche di un centro vaccinale, per offrire ai cittadini over 40 la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson (monodose).

«Un grande successo, con persone in attesa ancor prima dell’apertura; ho letto grande soddisfazione sia da parte dei cittadini che degli operatori», prosegue Verdoliva che in mattinata ha fatto visita ad alcuni centri per ringraziare della disponibilità fornita e per rendersi conto di persona di quanto importante sia la somministrazione con una rete ancora più capillare di sedi vaccinali.

L’attività proseguirà nei prossimi giorni ed entro il fine settimana tutte le farmacie che hanno aderito potranno ricevere le dosi ed iniziare la somministrazione.