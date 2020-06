NAPOLI. I lavoratori Whirlpool di Napoli hanno simbolicamente consegnato al prefetto Marco Valentini le oltre 46mila firme raccolte su Change.org nella pagina della petizione “Salviamo la Whirlpool di Napoli".

Gli operai si sono ritrovati in presidio in Piazza del Plebiscito per richiamare, ancora una volta, l'attenzione sulla propria vertenza lavorativa. L'unica certezza, al momento, è che alla fine di ottobre, se le cose dovessero rimanere così, la fabbrica chiuderà i cancelli e loro, circa 400 persone, resteranno senza lavoro.

«È una dimostrazione - ha spiegato Vincenzo Accurso, lavoratore del sito di via Argine e Rsu Uilm - che questa vertenza coinvolge tanti cittadini napoletani, campani e italiani. La petizione conta quasi 50mila firme, anche di personaggi noti come Roberto Saviano. Viene riconosciuto che questa vertenza ha un valore simbolico enorme per il lavoro in Italia e al Sud. Se Whirlpool non rispetta i patti, realtà come ArcelorMittal o Jabil continueranno a seguire l'esempio Whirlpool. Così non va: la nostra lotta continua».