VICO EQUENSE. Sono tornati a casa e si mostrano nella bellezza della loro giovane età che, con il sorriso e l’ottimismo, cancella lo sgomento che hanno provocato quando - a seguito di un drammatico incidente stradale - hanno precipitato i cittadini di Vico Equense che hanno seguito passo per passo la loro ripresa. Erano partiti di primo mattino, da Vico Equense, diretti in Puglia, per una vacanza a Gallipoli.