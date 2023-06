NAPOLI. Si è recato in ospedale per un forte mal di stomaco. I sanitari del Vecchio Pellegrini lo hanno dimesso dopo la diagnosi di una cattiva digestione. Ma Vittorio Parziale, 29enne napoletano, padre di una bambina di soli 6 mesi, non ha fatto in tempo a varcare l'uscita dell'ospedale. Si è accasciato al suolo ed è deceduto per un attacco cardiaco. Assistita dagli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro la famiglia ha presentato una denuncia con la quale hanno chiesto alla Procura di fare luce sulla cause del decesso e su eventuali responsabilità.