NAPOLI. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna a 16 anni e 6 mesi di reclusione per i tre giovani accusati dell'omicidio di Francesco Della Corte, vigilantes aggredito a colpi di spranga il 3 marzo 2018 davanti alla stazione della metropolitana di Piscinola e deceduto dopo dieci giorni di agonia. I giudici hanno accolto la richiesta del pg Anna Grillo che ha chiesto la conferma della pena inflitta in primo grado lo scorso 23 gennaio. Nei giorni scorsi la vicenda è tornata sulle prime pagine dei giornali per le foto della festa dei 18 anni di uno dei tre ragazzi, detenuto nel carcere minorile di Airola, e per diversi permessi di uscita dei quali lo stesso ha usufruito negli ultimi mesi.