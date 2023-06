È stato arrestato il presunto autore dell'aggressione a tre vigili urbani avvenuta la sera del 31 dicembre scorso a Marigliano, in provincia di Napoli. I Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura nolana, nei confronti di F.F., 47 anni, pluripregiudicato, per i reati di resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, in concorso. Secondo quanto ricostruito, la sera del 31 dicembre 2022 su corso Umberto I a Marigliano tre agenti della Polizia locale, mentre stavano multando un'auto Smart in sosta vietata, hanno subito un'aggressione prima verbale e poi fisica da parte del 47enne e da un'altra persona. Uno degli agenti aggrediti ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.