NAPOLI. Situazione kafkiana quella rappresentata da 50 docenti e aspiranti dirigenti scolastici, che ebbero la ventura di partecipare al concorso del 2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione Campania. Avevano superato tutte le prove da riservisti ma, ad oggi, attendono ancora di essere assunti. Ammessi dalla Giustizia amministrativa a partecipare al concorso, i 50 aspiranti dirigenti superavano, infatti, tutte le prove necessarie al fine dell’inserimento nella graduatoria di merito, come previsto dal bando.