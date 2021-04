Viola il coprifuoco per andare dalla fidanzata. Il giudice di pace annulla la multa

Un giovane di Pioraco, nelle Marche, in provincia di Macerata, è stato beccato e multato per 533 euro per aver violato il coprifuoco per andare a casa della fidanzata.

Il ragazzo era già stato multato qualche tempo prima sempre perché andava a trovare la sua compagna.

Anche allora chiese l'annullamento della multa, richiesta solo parzialmente accolta.

Questa volta però si è rivolto all'amico Marco Dialuce, 21 anni, studente di giurisprudenza al secondo anno, che ha presentato ricorso per l'annullamento della sanzione amministrativa e il giudice di pace l'ha accolto.

Non solo. La prefettura di Macerata è stata pure condannata a compensare le spese processuali.

«Ho fondato il ricorso sull'incostituzionalità del coprifuoco, trattandosi di una misura restrittiva della libertà personale», ha spiegato Dialuce al Resto del Carlino che ha riportato la notizia.

Difende l’amico sanzionato: stava rientrando dalla casa della fidanzata

«Ho difeso il mio amico ai sensi dell’articolo 317 del codice di procedura civile, il quale permette a un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, che può anche non essere avvocato, nelle cause per multe di entità inferiore a 1.100 euro»,

«Nel nostro ordinamento giuridico - ha continuato il 21enne - l'obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale e solo il giudice con atto motivato può disporla.

Pertanto, è incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che è un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge, e lo sarebbe anche se fosse disposto con un atto avente forza di legge».

L'udienza si è svolta lo scorso lunedì e tra una settimana le motivazioni del giudice di pace saranno rese pubbliche.

Il giudice di Pace di Camerino dunque ha annullato una sanzione amministrativa in violazione del coprifuoco e condannato la Procura di Macerata al pagamento delle spese processuali.

"Non esistono deroghe ai principi costituzionali, se non in caso di guerra, e anche l’emanazione dello stato di emergenza è illegittima, perché il governo non ha ricevuto neppure una legge delega dal Parlamento, che gli conferisca i poteri necessari per incidere su diritti costituzionalmente garantiti", prosegue Dialuce, secondo cui lo Stato non può in alcun modo annullare la libertà di circolazione dei cittadini.

