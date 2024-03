NAPOLI. «Avevo abbassato gli slip perché dovevo andare in bagno quando lui è entrato. Improvvisamente me lo sono trovato sopra con i pantaloni giù e mi ha penetrato. Ero sotto choc, ma sono riuscita a mandare un messaggio a una mia amica in Inghilterra in cui le scrivevo di essere stata violentata. Dopo cinque minuti sono uscita per chiedere aiuto e l’ho fotografato con il cellulare mentre era davanti al bancone del bar».