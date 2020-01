NAPOLI. AAA cercansi autori e cantanti per un'iniziativa corale di Vip, napoletani e non solo, per dire basta alla violenza sui medici e gli operatori sanitari e fermare l'escalation di aggressioni che mette a rischio il sistema di cure e la salute di tutti. E' l'appello che il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, Silvestro Scotti lancia attraverso l'Adnkronos Salute alle personalità dello spettacolo perché si metta a punto un 'live aid' - con un brano musicale o un'altra forma di spettacolo in grado di arrivare a tutti - dedicato a questa emergenza che solo negli ultimi tre giorni ha fatto registrare tre casi solo in Campania che, però, potrebbero essere di più, considerando che molte volte i medici e gli infermieri non denunciano violenze verbali o fisiche. "Aiz' a voce...per cantà: non più violenza in sanità" è il titolo della proposta del presidente dei camici bianchi campani, che gioca sulla rima e sulle parole (Aiz ' a voce, ovvero alza la voce, per cantare e non per aggredire). "Le aggressioni agli operatori sanitari - spiega Scotti - sono un fenomeno che riguarda non solo la sanità ma l'intera società e il senso civico. Come abbiamo detto in altre campagne chi aggredisce un medico aggredisce se stesso perché mette a rischio chi può curarlo e, spesso, salvargli la vita. E' importantissima dunque l'informazione e l'esempio". Per questo le persone di spettacolo, che hanno influenza e riescono ad arrivare a molte persone, possono fare molto. "Se riusciremo a creare un'iniziativa per un pubblico vasto faremo sicuramente un passo avanti per creare una cultura 'anti-violenza'". A Napoli Scotti si appella anche ai cantanti neomelodici e tutti quelli che hanno un consistente seguito nella città. "I cantanti neomelodici sono particolarmente influenti in alcuni quartieri. Crediamo sia importante coinvolgere artisti amati in città. Anche per promuovere la vaccinazione contro l'Hpv negli adolescenti abbiamo avuto come testimonial la cantante napoletana Nancy Coppola". Il fenomeno della violenza sugli operatori sanitari è diffuso ormai da tempo in Italia, e conta in media tre aggressioni denunciate ogni giorno, secondo dati Inail, per un totale di circa 1.200 casi, di cui 456 a danno di operatori di Pronto soccorso, 400 avvenuti in corsia e 320 negli ambulatori.